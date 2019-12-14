بالفيديو..العراقيون يحتجون على العقوبات المفروضة ضد شخصيات سياسية

2019/12/14 | 16:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد تنديدا بالعقوبات الاميركية التي استهدفت بعض القيادات السياسية العراقية مؤخرا....

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