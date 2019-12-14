مصادر مقربة منه: الصدر أغلق صفحة “صالح العراقي” لهذا السبب

2019/12/14 | 16:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت مصادر مقربة من زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، أن توجه الصدر إلى غلق صفحته على “فيسبوك” جاء بعد “جزعه” من التوصل إلى حلول مع القوى […]

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