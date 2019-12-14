8 نصائح من أجل قيادة آمنة في الضباب

2019/12/14 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يواجه السائق صعوبات جمة خلال قيادته في ظروف جوية سيئة، مثل الشتاء والضباب والعواصف الرملية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل مخاطر الحوادث.وتقدم عدة شركات تأمين في العالم لعملائها، سنويا حين يقترب فصلا الشتاء والخريف، مجموعة من النصائح والإرشادات، من أجل قيادة آمنة وسليمة.وقالت شركة “واغنر” الأميركية للتأمين إن […]

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