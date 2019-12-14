القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد

2019/12/14 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط العاصمة بغداد.وقال اللواء الركن البطاطا في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “بعملية نوعية بجهد استخباري حثيث للفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى حيث تمكنوا من نصب كمين لاحد المروجين الذي القي القبض عليه بالجرم […]

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