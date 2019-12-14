2019/12/14 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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كشفت مرسيدس مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات GLA التي أصبحت من أكثر سيارات الفئة المتوسطة الاقتصادية شهرة في الأسواق خلال الأعوام الـ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسيدس تكشف عن نموذجها الجديد من سيارات ( GLA) الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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