2019/12/14 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن امر الفوج الاول للحشد الشعبي في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار العقيد محمود مرضي الجميلي، اليوم السبت، العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات والعتاد

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