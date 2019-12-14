نائب عن سائرون : مستمرون في العمل وارتباطنا بالمكتب الخاص

2019/12/14 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون اليوم السبت، استمراره في العمل لارتباطه المباشر بالمكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر.

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