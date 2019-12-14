وفاة ثالث نائب مصري في غضون اسبوعين

2019/12/14 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي عضو مجلس النواب المصري، حسن موسى، اليوم السبت، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاج خارج البلاد، ليكون حالة الوفاة الثالثة في مجلس النواب خلال أسبوعين فقط.

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