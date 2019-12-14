2019/12/14 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر امني اليوم السبت باندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي بمحافظة ديالى، شرقي العراق.وقال المصدر للـ(المستقلة)… أن ” حريقا اندلع داخل مقر للحشد الشعبي في مطار بن فرناس شمال مدينة بعقوبة في محافظة ديالى”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق والموقف تحت السيطرة”، مشيرا الى ان “الحريق ناتج عن تماس كهربائي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).