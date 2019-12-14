قضي الامر .. ماجدة التميمي: شياع السوداني سيكون امر واقع

2019/12/14 | 16:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الاخبارية اكدت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، اليوم السبت، ان اختيار محمد شياع السوداني كبديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امر واقع.وقالت التميمي في...

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