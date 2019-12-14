بعد قليل .. انطلاق مباراة بطلي

2019/12/14 | 16:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتنطلق بعد قليل في " الساعة 5 من مساء اليوم السبت " المواجهة العربية بين بطل اسيا " الهلال السعودي " و بطل افريقيا " الترجي التونسي" في الدوحة، ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم.وتعد هذه المواجهة الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، وستضمن حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد القطري المضيف الفائز بصعوبة في المباراة الافتتاحية على بطل أوقيانوسيا هيينجين سبور الكاليدوني 3-1 في الوقت الإضافيوسيتوجب على الفائز في هذه المباراة مواجهة بطل أمريكا الجنوبية فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا

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