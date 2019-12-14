إقليم كوردستان يهنئ جونسون ويتطلع للعمل المشترك مع بريطانيا

2019/12/14 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت رسالة تهنئة الى زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية.

وجاء في رسالة التهنئة: "نتقدم إليكم دولة رئيس الوزراء بخالص التهاني بمناسبة فوزكم التاريخي في الانتخابات، ونتطلع الى العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.

من جانبه وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تهنئته جونسون قال فيها "نهنئكم أحر التهاني بالفوز الكبير الذي حققه حزبكم.



نرجو لكم ولحزبكم النجاح والتقدم".

وتابع "هذا الفوز الكبير ونيل ثقة الشعب البريطاني دليل على إيمان ودعم شعبكم بقيادتكم ورؤيتكم أنتم وحزبكم لحاضر ومستقبل بريطانيا".

وأضاف نيجيرفان بارزاني "إننا في إقليم كوردستان ننظر بتقدير وامتنان إلى مساعدات ودعم بريطانيا لشعب كوردستان ونتطلع بحرص إلى المزيد من تعزيز علاقاتنا".

وسبق أن زار جونسون أربيل قبل نحو اربعة أعوام والتقى كبار المسؤولين الكورد، كما قام بجولة في الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش.

وتقدم بريطانيا مساعدات عسكرية على نحو منتظم إلى قوات البيشمركة، ولها عدد من الجنود في الإقليم يقومون بمهمات استشارية في الجانب العسكري.

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