منصة “يس عراق” تنشر تطبيقها على الهواتف الذكية للايفون والاندرويد

2019/12/14 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أطلقت منصة ( يس عراق yesiraq ) تطبيقها على متجري ابل و أندرويد لمستخدمي هواتف آي فون و سامسونغ لتتيح لمتصفحي المنصة عبر الهواتف ” تجربة اسرع و أسهل خدمة اخبارية / منوعة / فيديوية ) في العراق .ويمكن من خلال التطبيق الإرسال و المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل و […]

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