نائب يتحدث عن 10 الاف مقاتل من دولتين يتواجدون بالعراق: اذا سكت عنهم رئيس الوزراء المقبل فهو ’’اميركي’’

2019/12/14 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، السبت 14-12-2019، أي سكوت من قبل رئيس الوزراء المقبل عن...





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