2019/12/14 | 17:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام ليومي الاحد والاثنين في ذي قار عدا الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام ليومي الاحد والاثنين في ذي قار عدا الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام ليومي الاحد والاثنين في ذي قار عدا الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).