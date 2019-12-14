2019/12/14 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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تعطيل الدوام الرسمي ليومين في ذي قار

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بغداد اليوم-متابعة

جددت نقابة المعلمين، السبت (14 كانون الأول 2019)، تأكيدها تعليق الإضراب عن الدوام، محذرة من مواقع مغرضة تتحدث باسمها.

وقال نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقابة

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة نفط محافظة الديوانية، السبت (14 كانون الأول 2019)، القبض على متهم، وضبط عجلتين مخصصتين لتهريب النفط ومشتقاته في المحافظة.

وذكر بيان لشرطة نفط المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، أن شرطة نفط الديوانية

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت (14 كانون الأول 2019)، بإعادة ضخ الماء الى مناطق جنوبي بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اعادة ضخ الماء الى مناطق جنوب بغداد لا سيما احياء الشرطة والرسالة والشهداء بعد إصل

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