اسقاط ستة مرشحين اقترحهم سليماني.. سرمد الطائي

2019/12/14 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي سرمد الطائي: اسقط الاحتجاج لاول مرة ستة مرشحين للحكومة اقترحهم سليماني واشباهه..كيف حصل هذا؟ لأول مرة حركة الاحتجاج تدخل مرحلة جديدة تغير قواعد اللعبة الاقليمية والدولية بشأن العراق ، وتسقط ستة مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وتضطر الجميع الى الرضوخ لحقيقة ان المطلوب هو حكومة انتقالية من مرشح مستقل ينتمي لمطالب الثورة وينتمي […]

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