اندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي في ديالى

2019/12/14 | 17:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي بمحافظة ديالى، شرقي العراق.وقال المصدر ان حريقا اندلع داخل مقر للحشد الشعبي في مطار بن فرناس شمال مدينة […]

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