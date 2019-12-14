اعتقال شخصين سرقا 50 مليون دينار في البياع

2019/12/14 | 17:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية انه بعد ورود اخبار الى مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب البياع عن وجود حادث سرقة دار تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث.وتم جمع المعلومات […]

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