2019/12/14 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن قائممام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم السبت، قيام الجهات المعنية في المحافظة بنصب الإشارات المرورية الضوئية في شوارع مدينة

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