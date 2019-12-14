شاهد أحدث صورة لملك الأردن عبد الله الثانى وأسرته

2019/12/14 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تحظى العائلة الملكية فى المملكة الأردنية الهاشمية بحب كبير من قبل الشعب الأردنى، وكذلك من كثير من العرب، فكثيرا ما يتفاعل الملك عبد الله، وزوجته الملكة رانيا مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.الملكة رانيا، نشرت صورة لأسرتها كاملة، وهم يرتدون جميعا الملابس البيضاء، وعلقت عليها قائلة “سنة خير علينا جميعا، كل المحبة […]

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