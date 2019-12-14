موقع سعودي: قتل المتظاهرين يتصدر المشهد الامني في البصرة

2019/12/14 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسلط موقع "دوت الخليج" السعودي، اليوم السبت، الضوء على تزايد حالات قتل المتظاهرين في البصرة بأسلحة كاتمة للصوت.ونقل الموقع في تقرير اطلع عليه "كلكامش برس"، عن مصدر امني، قوله ان "مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة مدنيين في حوادث متفرقة ‏بمحافظة البصرة بأسلحة كاتمة للصوت".واضاف "يتزامن ذلك مع استمرار الاحتجاجات في مدينة البصرة جنوب العراق رغم حملات الترهيب ضد المتظاهرين، الذين أكدوا ‏بدورهم على سلمية التظاهرات لتحقيق مطالبهم، متهمين في الوقت نفسه الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باستهداف المحتجين".وتابع "في وقت سابق ندد المرجع الديني، علي السيستاني، بقتل وخطف المحتجين خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن ‏يحافظ الجيش العراقي على مهنيته وحياده بعيدا عن أي تأثير خارجي، وحث الدولة على السيطرة الكاملة على السلاح في البلاد، وعدم ‏السماح بوجود عناصر مسلحة خارج شرعية الدولة، بعد هجوم دام شنه مسلحون ملثمون في بغداد".واستذكر الموقع السعودي في نهاية تقريره عمليات القتل والاغتيالات ضد النشطاء والمتظاهرين بالقول "وقتلت قوات الأمن العراقية ‏بالرصاص عشرات المتظاهرين الذين يحتجون على فشل الحكومة في تلبية مطالب إصلاح النظام السياسي، والقضاء على الفساد، وإنهاء ‏نفوذ إيران المتغلغل في مؤسسات الدولة".

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