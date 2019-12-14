الكشف عن حقيقية ترشيح شخصية “نجفية” لرئاسة الوزراء من ساحات الإعتصام

2019/12/14 | 17:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الكاتب والشاعر فارس حرّام، اليوم السبت، نفياً للأنباء التي تحدثت عن ترشيح شخصية نجفية من قبل المعتصمين في المدينة لمنصب رئيس الوزراء .وكتب حرّام: هنالك أخبار يتم تداولها في بغداد وبعض المحافظات الآن بخصوص أنّ ساحة اعتصام النجف بصدد ترشيح اسم أو عدة أسماء لرئاسة الوزراء ومفاتحة الساحات العراقيّة بشأنها لغرض إعلانها..وأودّ […]

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