2019/12/14 | 17:54 - المصدر: الغد برس

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محافظ ذي قار بالوكالة يعطل الدوام الرسمي لليومين المقبلين بالمحاف

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محافظ ذي قار بالوكالة يعطل الدوام الرسمي لليومين المقبلين بالمحافظة

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