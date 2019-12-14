منتخب الأشبال يجري مرانه الصباحي في الجامعة المستنصرية

2019/12/14 | 17:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاض منتخب اشبال العراق مرانه، اليوم السبت، صباحا في الجامعة المستنصرية، بحضور جميع اللاعبين بعد الانقطاع القسري بسبب الاوضاع في بلدنا العزيز، مما اضطر الجهاز الفني للمنتخب بأن تكون هناك، على اقل تقدير، وحدتان تدريبيتان في الاسبوع، من اجل الحفاظ على مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا.

وقال المدرب المساعد، سعد عبد الحميد لاعلام اتحاد الكرة "حريصون كل الحرص من اجل المحافظة على اللاعبين خلال هذه الفترة، خصوصا بعد الانقطاع بسبب الاوضاع الامنية التي حلت بالبلد، وكان هناك اتفاق مع اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بسبب هذا الانقطاع، وعاودنا التدريبيات خلال الاسبوع الماضي، واليوم خضنا الوحدة التدريبية الصباحية في ملعب المستنصرية.

واضاف عبد الحميد: نأمل ان يكون هناك دعم معنوي لهذه المواهب من اجل تأسيس قاعدة رصينة للكرة العراقية، والجميع يعلم ان العراق ولاد بالمواهب والطاقات، لكن يجب ان تكون هناك مراقبة حول تدقيق الأعمار، وهذا كان همنا الوحيد بأن نقضي على مسألة التزوير، والحمدلله اليوم انا وزملائي في الملاك الفني أعددنا جيلا خاليا من التزوير بنسة ٩٩%، وهذا بحد ذاته يعد إنجازا، وماضون في العمل الصحيح خدمة للصالح العام.

من جانبه، قال مدرب حراس المرمى، علي حسين مشربت: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، بعد ان وقع الاختيار عليهم من قبل الملاك الفني، وأعطينا الفرص للجميع، ولن نغبن حق أي لاعب، وهدفنا الاول هو القضاء على آفة التزوير، نعم خضنا الكثير من الوحدات التدريبية، فضلا عن المباريات، ومن المؤمل ان ننتظم في معسكر تدريبي خارجي او داخلي خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل تغيير الروتين لدى اللاعبين، وإشراكهم في مباريات مع فرق قوية.

وزاد حسين: لديّ اربعة حراس، وبأعمار حقيقية، يمتلكون مواصفات الحارس الجيد من الطول والبناء الجسماني، فضلا عن تعليمهم الكثير من الامور التي يحتاجها حارس المرمى داخل المستطيل الاخضر، وبدأ أداؤهم يتطور شيئا فشيئا، وأعطوا انطباعا إيجابيا عن وضع حراسة المرمى لمنتخب الاشبال، واغلب لاعبينا هؤلاء سنرفد بهم المنتخبات الوطنية مستقبلا.

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