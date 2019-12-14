نواب كركوك يحذرون التربية من استخدام ملف التعيينات لأغراض سياسية

2019/12/14 | 17:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك:الفرات نيوز} حذر نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، اليوم السبت، وزارة التربية من استخدام ملف التعيينات لأغراض سياسية.

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