2019/12/14 | 17:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اعلنت محافظة ذي قار، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين على ارواح شهداء عمليات سامراء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين على ارواح شهداء قاطع سامراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين على ارواح شهداء قاطع سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).