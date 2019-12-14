سائرون توجه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح

2019/12/14 | 17:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن سائرون صباح الساعدي، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.وادناه نص الرسالة: السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح المحترم السلام عليكم ورحمة […]

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