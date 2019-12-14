الداخلية يفتتح موقع تسجيل المركبات في مدينة الكاظمية”صور”

2019/12/14 | 17:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري موقع تسجيل المركبات في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.وقال إن افتتاح الموقع الجديد لتسجيل المركبات في العاصمة بغداد جاء من أجل تخفيف العبء […]

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