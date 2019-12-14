مصدر: انتشار كبير للحشد الشعبي بمنطقة نفطية في ديالى على حدود العراق مع ايران

2019/12/14 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن انتشار أمني واسع للحشد الشعبي في منطقة نفطية مهمة تقع شرق المحافظة، على الحدود العراقية الإيرانية، بعد هجوم شنه تنظيم داعش على المنطقة، وأدى إلى مقتل وإصابة عناصر من الحشد بينهم آمر لواء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حوض نفط خانة، الذي يضم أباراً نفطية شهيرة، قرب الحدود العراقية – الإيرانية، ضمن قضاء خانقين (110كم شمال شرق بعقوبة) يشهد منذ أسابيع حالة انتشار واسعة لتشكيلات الحشد الشعبي، وخاصة في الطريق البري الرئيسي حيث جرى مسكه من قبل أحد ألوية الحشد"، مبينا أن "هذا الانتشار يعد الأكبر من نوعه منذ 2003 في تلك المنطقة، وجاء لدرء مخاطر تنظيم داعش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "داعش شن هجومين كبيرين، خلال الفترة الماضية، على قطعات الحشد الشعبي في نقط خانة، وأديا لمقتل وإصابة العديد من عناصر الحشد في معركة استمرت ساعات"، موضحاً أن "قطعات الحشد تمسك بأرض المنقطة حالياً بقوة مع اعتماد ستراتيجية العمليات المفتوحة لتعقب أي خلايا إرهابية قد تنشط فيها".

وأشار إلى أن "تضاريس نفط خانة معقدة جدا وتضم ودياناً عميقة وتلالاً عالية، وهناك صعوبة في تحرك الارتال العسكري، ما يتطلب ان تكون المناورة من خلال المفارز القتالية الميدانية".

وتعرض الحشد الشعبي، قبل أكثر من أسبوع، إلى هجوم واسع شنه تنظيم داعش في منطقة نفط خانة، بأقصى محافظة ديالى، وأسفر، بحسب مصادر أمنية، عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الحشد بينهم آمر اللواء 20.

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