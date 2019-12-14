بالصور... اخماد حريق اندلع في مقر الحشد الشعبي بديالى

2019/12/14 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في العراق من اخماد حريق اندلع في كرفانات بمقر للحشد الشعبي في محافظة ديالى....

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