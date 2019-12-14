مقرب من الصدر يكشف سبب اغلاق صفحة صالح محمد العراقي ويتحدث عن الخطوة المقبلة🔻

2019/12/14 | 18:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الشيخ محمد العبودي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (14 كانون الأول 2019)، عن سبب غلق صفحة صالح محمد العراقي، مبيناً أن هناك ثلاثة سيناريوهات مستقبلية.وقال […]

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