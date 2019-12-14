الحكيم يدعو الطلبة إلى استئناف الدوام في المدارس والجامعات🔻

2019/12/14 | 18:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت (14 كانون الأول 2019)، الطلبة الى استئناف الدوام في المدارس والجامعات لإكمال مشوارهم التربوي والتعليمي.وقال الحكيم في تغريدة عبر منصة “تويتر” “بالعلم […]

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