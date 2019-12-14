2019/12/14 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

خاض منتخب اشبال العراق مرانه، اليوم السبت، صباحا في الجامعة المستنصرية، بحضور جميع اللاعبين بعد الانقطاع القسري بسبب الاوضاع في بلدنا العزيز، مما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الأشبال يعاود مرانه مجدداً بعد انقطاع قسري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الأشبال يعاود مرانه مجدداً بعد انقطاع قسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).