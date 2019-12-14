لبناني يحرق نفسه في طرابلس بسبب الفقر

2019/12/14 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

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أقدم مواطن لبناني على سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النار بنفسه، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر

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