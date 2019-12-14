اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية في

2019/12/14 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم السبت، في منطقتي الشورجة والوثبة وسط بغداد.وقال مراسلنا، إن الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية تجددت بالقرب من منطقة الشورجة وساحة الوثبة، حيث أحرق المتظاهرون الاطارات بالقرب من مركز دفاع مدني الشورجة.واشار إلى اندلاع النيران داخل محل لبيع الساعات بالقرب من غرفة تجارة بغداد.يذكر ان ساحة التحرير والمناطق القريبة منها تشهد بشكل يومي مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية، في ظل تزايد حركة ‏الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي والاقتصادي والمعيشي في البلاد.

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