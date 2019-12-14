صلاح يقود ليفربول لتجاوز واتفورد بثنائية

2019/12/14 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحقق ليفربول فوزه السادس عشر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه واتفورد (2-0)، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ17.وأحرز النجم المصري، محمد صلاح، هدفي المباراة، في الدقيقتين 38 و90.ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، مبتعدا بصدارة جدول الترتيب، بينما بقي واتفورد في المركز الأخير، برصيد 9 نقاط فقط.

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