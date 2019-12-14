دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الخامس/ 2

2019/12/14 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري عقبَ زواجها بنحو خمس سنين، أدهشت سارة آل أبيها بنسيانها تقريباً للغة العربية، وكان ذلك حينَ سُمحَ لها بزيارة بلدة الزبداني كي تحضر مأتم الجد.في حقيقة الحال، أن اللغة الكردية كانت أليفة لسمعها مذ أن كانت في ربيع أعوام العمر.لم يكن للوالدة دخلٌ في الأمر؛ هيَ مَن لم تتكلم سوى باللهجة الشامية مع الابنة.وكان من الصعب، حقاً، التيقن مما لو أن أديبة استعملت لغتها الأم إبان وجودها في البلدة، على الأقل ف......

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