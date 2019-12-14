سهيل قبلان - احترف الحب لانبل المبادئ

2019/12/14 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان بوصلة البشركل البشرنحو الحياة في عش المحبةجميعهم بلابل تغرداقلام ابداعاسفار عشق للحياهبيت الجميع الدافئبيت التاخي العامربالنور في العقول والقلوب والضمائرتصون اجمل القيمتحفظها للابدتظلل الجميعتغمرهمبدفء انبل المحبةوالامن والامانغايتهاحفظ الكرامةصيانة السلاموالعدل والمحبةضمان اجمل التقدموالازدهارتقضي على افة استغلال ......

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