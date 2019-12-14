سهيل قبلان - يا ايها الطغاة منكم العنف ومنا العنفوان

2019/12/14 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الخيار امام المواطن واي مواطن في اي دولة, هو ان يقرر الى اين يتجه, نحو الافضل او نحو الاسوا, واي طريق عليه ان يسلك في رحلة الحياة, اي سلوك يسلكه, الذي يقوده الى واقع وعيشة ومستقبل ونتائج وسمعة طيبة, وموقع افضل وايجابي او اسوا واول المطلوب في الدولة التي اختار طغاتها سلوك الطريق الذي يقودهم الى المستنقع وبالتالي الى احتقار الناس لهم لانهم بانفسهم يصرون على عدم احترام انفسهم وبالتالي القيم الانسانية......

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