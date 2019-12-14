بارزاني يشير لـ

2019/12/14 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت في صلاح الدين، مع مسؤول هيئة المنظمات المهنية والجماهيرية للحزب وسكرتاريات اتحادات النساء والطلبة والشباب .

و ألقى بارزاني خلال الاجتماع كلمة سلط فيها الضوء على الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات على مستوى العراق والمنطقة، مشيرا الى التحديات التي تواجه شعب كوردستان وكيفية التصدي لها.

كما تحدث عن الدور الفاعل للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الدفاع عن كوردستان وحمايته، معلناً أن الشعب الكوردستاني كافأ الحزب خلال الإنتخابات السابقة تقديراً لمواقفه.

وفي ذات الإجتماع، جدد الرئيس بارزاني دعمه لمشاريع وبرامج حكومة إقليم كوردستان الإصلاحية، وكذلك في المجالات المختلفة الأخرى.

كما عبر عن مساندته لتنظيم وتحسين أوضاع بيشمركة كوردستان، واصفاً تلك الخطوة ب(المهمة) في سبيل تطور الإقليم وتقدمه.

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