الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 18 شهرا

2019/12/14 | 19:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت عملة الروبل الروسية الجمعة الماضي أعلى مستوى لها منذ نحو 18 شهرا مقابل الدولار و21 شهرا مقابل اليورو، بعد خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة.

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