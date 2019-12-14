وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة أرسلت قواتها إلى الخليج على أساس دفاعي

2019/12/14 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن القوات الأميركية موجودة في الخليج على أساس دفاعي وحسب.

وقال منوتشين في تصريح، إن الولايات المتحدة ستنهي كافة العقوبات على إيران عندما تلبي طهران الشروط الضرورية، مضيفا أن الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية أرامكو كانت هجوما على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

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