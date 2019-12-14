ابن شاه إيران : الحل الوحيد تغيير النظام الإيراني

2019/12/14 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شهدت إيران منتصف الشهر الماضي (نوفمبر) احتجاجات حاشدة عمت معظم البلاد، إلا أن السلطات الإيرانية قمعتها بالعنف والقتل، بحسب ما أفادت مجلة نيوزويك الأميركية.وتعليقاً على تلك الأحداث القمعية، قال ابن شاه إيران السابق، رضا بهلوي في مقابلة مطولة مع المجلة من واشنطن حيث يعيش، إن الاضطرابات دلت على غضب واسع النطاق ضد الحكومة في […]

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