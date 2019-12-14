غدا.. شيما هلالي في موسم “الدرعية” بالرياض

2019/12/14 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصلت النجمة التونسية شيما هلالي الى العاصمة السعودية الرياض، للمُشاركة ضمن فعاليات موسم “الدرعية”.وتُحيّ شيما هلالي مساء غد الأحد، حفل فني على مسرح “البجيري” بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي والفنان الكويتي مطرف المطرف، ومن تنظيم شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.وتُقدم هلالي باقة من أغنياتها القديمة والجديدة، ومن ضمنها أغنياتها باللهجة الخليجية “طيبة، سلمولي، عقلته”، […]

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