2019/12/14 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الإعلام العسكري لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري يوم السبت عن قتل مجموعة من تنظيم داعش في مدينة سامراء.

وقال الاعلام العسكري في بيان مقتضب اليوم انه تم "قتل 8 ارهابيين وتدمير عجلتين غربي سامراء".

وقتل 11 عنصرا من اللواء "313" في الحشد الشعبي التابع لسرايا السلام الاسبوع الماضي بهجومين متزامنين شنه تنظيم داعش في مدينة سامراء التي تضم مرقدي الامامين علي الهادي والحسن العسكري وهما الامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الامامية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).