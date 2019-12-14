ألفرق بين العلم و آلجهل في الفلسفة الكونية

2019/12/14 | 19:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني ألعلم يرفع بيتاً لا عماد له ..و الجّهل يهدم بيت العزّ و الكرم.لكن أيّ علم هذا الذي يرفع البيت – المجتمع – الوطن في […]

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