دولة القانون:الكتل السياسية التي رشحت السوداني لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المقبلة.

2019/12/14 | 19:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، السبت عن الكتل السياسية التي رشحت النائب محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المقبلة.وقالت الغريباوي ، […]

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