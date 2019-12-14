2019/12/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم
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وجه قائد شرطة محافظ ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، السبت، رسالة اطمئنان الى أهالي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. قائد شرطة ذي قار يوجه رسالة لاهاليها بشأن سجن الحوت: ستنتهي خدمتي العسكرية هنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
وجه قائد شرطة محافظ ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، السبت، رسالة اطمئنان الى أهالي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. قائد شرطة ذي قار يوجه رسالة لاهاليها بشأن سجن الحوت: ستنتهي خدمتي العسكرية هنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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