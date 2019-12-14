بالفيديو.. قائد شرطة ذي قار يوجه رسالة لاهاليها بشأن سجن الحوت: ستنتهي خدمتي العسكرية هنا

2019/12/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

وجه قائد شرطة محافظ ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، السبت، رسالة اطمئنان الى أهالي ...





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