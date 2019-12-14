سائرون توجه رسالة للرئيس العراقي برهم صالح

2019/12/14 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي، السبت، رسالة الى الرئيس العراقي برهم صالح، فيما حمله مسؤولية قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء...

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